Летящая с Мальдив звезда «Фабрики» разнесла бизнес-класс: досталось за грязь

Рита Дакота любит путешествовать и нередко оказывается на борту самолета. Артистка признается, что может позволить себе путешествия бизнес-классом, чтобы перелет был не таким выматывающим, однако далеко не всегда такие поездки стоят потраченных средств.

Как рассказала выпускница «Фабрики звезд», не так давно ее возлюбленный подарил ей билет на рейс одной из известных авиакомпаний. Она рассчитывала отдохнуть во время полета, но столкнулась с неожиданно плохими условиями: самолет был очень грязным, а некоторые элементы салона практически отваливались.

«Все грязное. Это ужасно. Тут все скотчем заклеено», — пишет Дакота в своем блоге.

Также артистка обратила внимание, что ее вряд ли можно назвать привередливой, но все-таки она не ожидала от повышенной стоимости бизнес-класса такого плохого качества.