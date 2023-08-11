«Летучий корабль» запрещали в СССР из-за одной фразы: в это сложно поверить

Зрители увидели мультфильм «Летучий корабль» в 1979 году. Публика осталась в восторге от доброй сказки, а особенно высоко поклонники оценили песни, которые звучат в картине. При этом лишь спустя годы стало известно, что именно из-за этих песен мультфильм мог оказаться на полке.

Дело в том, что цензоры не остались в восторге от композиции, которую исполняет Водяной. Мультипликационный герой, которого озвучивает Анатолий Папанов, ругает свое родное болото и признается, что мечтал бы летать, а не плавать в тине.

Цензоры же посчитали эти строчки диссидентскими. Обсуждая картину, они завалили режиссера Гарри Бардина вопросами об убеждениях его героев и обвинили композицию в антисоветской позиции.

«Один из больших начальников сказал: „Что у вас там этот Водяной поет-то? На что он намекает? Что он хочет этим сказать?“», — рассказывал в одном из интервью Бардин.

В итоге целый год мультфильм лежал в архивах. И только спустя 12 месяцев режиссеру разрешили представить его публике.