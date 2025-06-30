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Лето звездное, будь со мной! Ответьте на 5 самых отпускных вопросов о советском кино и узнайте, не пора ли вам на море

30 июня 2025 11:21
Лето звездное, будь со мной! Ответьте на 5 самых отпускных вопросов о советском кино и узнайте, не пора ли вам на море

Что не вопрос, то томное придыхание: «Эх, сейчас бы туда, а не это вот все».

Лето в советском кино — это отдельный жанр. Курортные романы в пансионатах, поездки на юг с пересадкой в Урюпинске, любовные треугольники, палатки на берегу речки с комарами, костром и алюминиевым чайником... Тут не нужны никакие спецэффекты: достаточно легкой небритости героя, яркой рубашки и пляжного волейбола под баян, чтобы сразу стало теплее на душе.

Советский кинематограф умел делать лето — щемящее, весёлое, немного грустное и обязательно запоминающееся. Если тоже хотите желтое поле, веселые дачки и трагические глаза — как в комедии «Дача» — отвечайте на наши вопросы. Так мы выясним уровень вашей усталости! Ведь чем сильней устали, тем хуже помните любимые фильмы, верно?

Мы придумали короткий, солнечный тест, чтобы выяснить, как хорошо вы помните отпуска в стиле советского кино. Знаете ли вы, на каком пляже купался герой «Спортлото-82»? Можете ли угадать, в каком санатории из «Любовь и голуби» спасали любовь (или наоборот?!)? Или определить, на каком теплоходе путешествовали герои фильма «Бриллиантовая рука»?

Отвечайте на 5 вопросов — и узнаете, не пора ли вам в отпуск (а заодно пересмотреть что-то летнее из золотой киноклассики).

Ранее мы также писали: «Гадость» или «продолжение банкета»: выбор цитаты из кино СССР решит, как сегодня пойдёт ваш день — рискнёте? (тест)

Фото: Кадр из фильма «Три плюс два» (1963)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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