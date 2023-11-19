Летчики на одном дыхании смотрят этот советский фильм: переплюнул все современные

Советская киноиндустрия представила зрителям множество разноплановых работ, посвященных Великой Отечественной войне. Часть из них была нарочито комедийная, а некоторые до сих пор поражают своим реализмом. При этом далеко не все ленты были тепло приняты самими солдатами.

Как оказалось, служащие военно-воздушных сил были в восторге от картины «В бой идут одни „старики“» Леонида Быкова. Они оценили и героев фильма, и сам сюжет. По их словам, быт летчиков был показан максимально реалистично, а в каждой сцене они видели себя или своих сослуживцев.

И именно благодаря военным пилотам картина оказалась в советских кинотеатрах. Быков еще во время написания сценария столкнулся с многочисленной критикой чиновников. Но хвалебные отзывы военных и ветеранов заставили представителей власти изменить свое мнение и разрешить разработку фильма.

И в итоге уже после первых показов фильм «В бой идут одни „старики“» стал настоящим хитом. Ленту растащили на цитаты, а некоторым героям даже установили настоящие памятники.