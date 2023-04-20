«Лесник» Штефанко погнался за американской мечтой и потерял самое главное: остается только крепиться

Олег Штефанко начал карьеру в 80-х, но уже спустя 10 лет в стране наступил кризис. Чтобы прокормить свою семью, артист решился на смелый шаг и переехал в США, но жизненные перемены не сразу принесли ему счастье.

Дело в том, что первое время Штефанко жил на две страны, ведь его супруга Лариса оставалась в России. Сначала он подрабатывал таксистом и продавцом, а свободное время тратил на кастинги, но однажды ему удалось привлечь внимание к себе в Голливуде.

С каждой новой ролью Штефанко добивался успеха и даже перевез Ларису в Лос-Анджелес, а спустя некоторое время у них родился сын. Но артист все время тратил только на работу, поэтому однажды жена заявила, что хочет расстаться.

«Супруга чувствовала себя брошенной», — рассказывал в одном из интервью артист.

Развод стал для него большим ударом. Он был уверен, что заботится о семье, однако оставил родных в полном одиночестве в чужой для них стране. Первое время Штефанко не мог справиться с неожиданными жизненными переменами, но однажды его давние друзья решили устроить ему личную жизнь и познакомили с подругой по имени Анна.

Новые отношения стали спасением для артиста. Практически сразу между Олегом и Анной завязался роман, а спустя некоторое время они поженились. Звезда «Лесника» не скрывает, что он счастлив с новой избранницей, которая делает его жизнь лучше.