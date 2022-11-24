Лесник Федор и кот Тараскин: поразитесь, каким было «Простоквашино» в начале

Сказочная повесть Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» появилась на книжных полках в 1974 году. Произведение настолько полюбилось советским гражданам, что спустя некоторое время вышла мультипликационная трилогия, а писатель выпустил еще множество рассказов и повестей о любимых героях. При этом мало кто из зрителей и читателей догадывался, что изначально Успенский задумывал своих героев совершенно иными.

Так, в первой версии повести дядя Федор не должен был быть мальчиком. Он был взрослым лесником, который жил в сказочной деревне и дружил с различными животными. Однако позднее коллега Успенского Борис Заходер посоветовал ему сделать героя намного моложе, так и появился дядя Федор. И именно поэтому черты характера у него как у взрослого мужчины.

Изменения претерпел и кот Матроскин. Четвероногого друга дяди Федора писать придумал, вдохновляясь своим приятелем Анатолием Тараскиным. Он наделил кота ровно теми же качествами, что были у его друга, и даже хотел дать ему такую же фамилию, но тот отказался. В итоге герой получился Матроскиным и стал одним из любимых персонажей детской литературы для миллионов читателей.

Помимо этого, прототип был и у мамы дяди Федора. Ее художник Левон Хачатрян срисовал с собственной жены, актрисы Ларисы Мясниковой. Сначала артистка не оценила героиню, так как та показалась ей чересчур капризной, но позднее поняла, что никто не будет ассоциировать ее с Риммой, ведь у них совершенно разные очки, и из-за этого они не похожи.