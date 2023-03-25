Лещев и Окупник: настоящие фамилии российских звезд вас ошарашат

Российские и мировые знаменитости нередко используют псевдонимы. Новое имя, как уверены они и их продюсеры, помогает прославиться и завоевать аудиторию. При этом артисты стараются не раскрывать тайну своего настоящего имени и долгие годы хранят секрет.

Например, композитор Аркадий Укупник на самом деле носит другую фамилию. В паспорте он Окупник, а первую букву изменил, чтобы имя запоминалось лучше. Похожим образом подумал и Лев Лещенко, который с рождения был Львом Лещевым, но сменил фамилию для благозвучности.

Другие же звезды выбирают новые имена, не ориентируясь на старые. Так, прославленный певец Леонид Утесов при рождении был Лазарем Вайнсбейном, а телеведущая Тутта Ларсен — Татьяной Галстян. Обе знаменитости решили кардинально сменить себе имена, что повлияло на их популярность.

Подобным образом поступают практически все артисты. Большая часть знаменитостей прославилась под выдуманными именами, а некоторые даже решились на их смену в паспорте.