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Лещенко заявил о любви Пугачевой к скандалам: «Умела этим пользоваться»

10 июля 2022 10:15
Лещенко заявил о любви Пугачевой к скандалам: «Умела этим пользоваться»

Уехавшей Примадонне припомнили старые грехи.

Лев Лещенко высказала свое мнение насчет сплетен, которыми часто окутана жизнь знаменитостей. По словам 80-летнего певца, каждый артист сам в ответе за повышенный интерес СМИ к его персоне. К примеру, он четко разграничивал личное и профессиональное, поэтому никогда не был объектом для пересудов.

Чего не скажешь о коллегах Лещенко. Лев Валерианович признался, что Алла Пугачева не гнушалась привлекать к себе внимание не совсем этичными способами. В отличие от него, Примадонна любила скандалы и зачастую сама их провоцировала. «Она великолепно умела этим пользоваться», – заявил певец в интервью изданию «7 дней».

Примечательно, что до сих пор 73-летняя звезда не растеряла сноровки, и ее имя часто мелькает в светских хрониках. В настоящее время переезд Аллы Борисовны в Израиль является самой обсуждаемой темой у россиян. Напомним, что певица в конце зимы вместе с супругом Максимом Галкиным и 8-летними двойняшками улетела из Москвы и обосновалась на берегу Средиземного моря.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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