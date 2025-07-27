Лес, который сводит с ума: один из самых тревожных романов Кинга экранизируют впервые за 26 лет — фильм пытались снять еще в нулевые

От одного только синопсиса мурашки бегут по коже.

Студия Lionsgate запускает экранизацию «Девочки, которая любила Тома Гордона» — психологического триллера Стивена Кинга 1999 года, в котором ребенок один на один сталкивается с ужасом, и далеко не все в этом ужасе имеет плоть и кровь.

Режиссером и сценаристом проекта станет ДжейТи Моллнер — тот самый, что недавно снял «Сталкера» (лауреат премии Сатурн, 96% на Rotten Tomatoes, восторг критиков). Он же адаптировал для Lionsgate роман Кинга «Долгая прогулка», выходящий этой осенью. Теперь Моллнер возвращается в темные леса писателя — и это хорошая новость.

Что за роман?

«Девочка, которая любила Тома Гордона» — почти камерный хоррор, где на девятилетнюю Триш выпадает кошмарное испытание. Девчушка теряется в лесу во время похода, а единственным ее спутником становится плеер с трансляцией бейсбольных матчей.

Героиня все больше отрывается от реальности, ее воображение рисует фигуру любимого питчера — Тома Гордона, — и остается гадать: он ее спасает или уводит все глубже в безумие?

Долгая дорога на большой экран

Роман пытались экранизировать еще в начале 2000-х: к проекту приглядывалась Джордж А. Ромеро, а позднее — дочь Кинга Наоми. Но все замерло. И вот, спустя 26 лет, история наконец получит экранную жизнь — с продюсерами «Оно», «Доктора Сна» и «Салема», знающими, как обращаться с Кингом на большом экране.

По словам Lionsgate, в центре романа — выживание, сила воображения и хрупкость детской психики, и все эти темы щепетильно перенесут на большой экран. Звучит как заявка на новый шедевр?

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