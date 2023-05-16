Леру Кудрявцеву в СССР сочли бы старухой: причина обескуражит любого

Ведущая Лера Кудрявцева уже давно словно застыла в одном возрасте. 51-летняя телезвезда выглядит не старше 30 лет, и поклонники не могут на нее налюбоваться. Но в советские времена Кудрявцевой не светил бы такой успех, ведь в СССР дама за 40 считалась почти старушкой.

Женщины, которым исполнилось 50, входили в категорию пожилых. Дама могла наряжаться и прихорашиваться, чтобы походить на молодую, но общественность все равно навешивала на нее ярлык «старухи». Кстати, различные ухищрения вроде макияжа и модной одежды тоже не приветствовались, если женщине было больше 50. Поэтому оставалось только мириться с возрастными изменениями. Не пытались молодиться и советские звезды, чтобы не вызывать осуждение публики. «Женщины за...» поддерживали стиль солидных возрастных дам и не скрывали свою зрелость.

Сегодня же многим доступны самые разнообразные бьюти-процедуры — от уколов красоты до подтяжек лица. Поэтому Кудрявцева выглядит так молодо и свежо, да и общественное давление на нее никто не оказывает, как на ее советских предшественниц. Стройная Лера облачается в элегантные костюмы, делает яркий макияж и стильные прически, а поклонники ее только поддерживают.