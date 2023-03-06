Лера Кудрявцева отказалась от макияжа: в 51 так выглядеть неприлично (фото)

К звездам шоу-бизнеса приковано постоянное внимание поклонников. И часто даже преданные фанаты начинают критиковать своих кумиров за, казалось бы, обычные действия. Поэтому знаменитости стараются всегда поддерживать идеальную картинку своей жизни и выставлять в социальные сети такие же безупречные фотографии и видео.

Но Лера Кудрявцева устала поддерживать этот образ и выложила весьма смелый ролик. На нем 51-летняя телеведущая показала свое немного опухшее лицо без макияжа и честно сказала, что она, как и все люди, небезупречна.

Пользователи Сети оценили поступок звезды, которая в таком зрелом возрасте выглядит красиво без фильтров и тонны косметики.