Лера Кудрявцева отказалась от макияжа: в 51 так выглядеть неприлично (фото)
Она смогла удивить пользователей.
К звездам шоу-бизнеса приковано постоянное внимание поклонников. И часто даже преданные фанаты начинают критиковать своих кумиров за, казалось бы, обычные действия. Поэтому знаменитости стараются всегда поддерживать идеальную картинку своей жизни и выставлять в социальные сети такие же безупречные фотографии и видео.
Но Лера Кудрявцева устала поддерживать этот образ и выложила весьма смелый ролик. На нем 51-летняя телеведущая показала свое немного опухшее лицо без макияжа и честно сказала, что она, как и все люди, небезупречна.
Пользователи Сети оценили поступок звезды, которая в таком зрелом возрасте выглядит красиво без фильтров и тонны косметики.
«Люблю Леру и уважаю», «Красотка. Ей же лет много уже», «В 51 так выглядеть невозможно», «Недурно», «Хорошо выглядит. И понятно, что без макияжа», — восхитились комментаторы внешностью Кудрявцевой.