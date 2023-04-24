Лера Кудрявцева без пластики могла быть такой: только взгляните на ее ровесницу (фото)

Лера Кудрявцева считается эталоном женственности и красоты. Но многие уверены, что в этом заслуга не генетики и правильного ухода, а пластики. Если бы не регулярные процедуры по омоложению, то Кудрявцева выглядела бы совсем иначе — достаточно посмотреть на актрису, которой сегодня, как и Лере, тоже 51 год.

Речь идет о Марии Ароновой. Она известна по сериалам «Бригада», «Дети Арбата», «Деффчонки» и по другим ярким проектам. Невозможно поверить, что Аронова и Кудрявцева почти ровесницы — между ними разница чуть больше года.

Все дело в лишнем весе Марии Валерьевны, который прибавляет ей несколько лет. Пластические хирурги даже любят шутить, что залог красивого овала лица — похудение, кожа просто обтянет череп и результат готов. Кудрявцева, судя по ее фигуре, придерживается этого принципа. Но также не забывает о пластике и косметических процедурах. А вот Аронова оставляет все как есть.

Вот что пишут пользователи Сети о внешности обеих звезд: