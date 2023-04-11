Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лера из «Реальных пацанов» показала маму в молодости: народ ошарашен (фото)

Лера из «Реальных пацанов» показала маму в молодости: народ ошарашен (фото)

11 апреля 2023 07:30
Лера из «Реальных пацанов» показала маму в молодости: народ ошарашен (фото)

Снимок произвел настоящий фурор.

Зоя Бербер известна массовому зрителю как Лера из ситкома «Реальные пацаны». В течение многих лет она воплощала на экране любимый всей страной образ и стала одной из самых популярных артисток отечественного телевидения. При этом она старается не делиться с подписчиками секретами личной жизни и в социальных сетях крайне редко показывает членов своей семьи.

Так, однажды она опубликовала архивную фотографию со своей матерью Юлианной. На черно-белом снимке еще совсем молодая Зоя смеется, улыбаясь прямо в камеру, пока мама держит ее на руках.

Лера из «Реальных пацанов» показала маму в молодости: народ ошарашен (фото)

Внимательные подписчики не прошли мимо трогательного кадра. В комментариях они с удивлением признались, что Зоя выглядит в точности так, как ее мать, и осыпали обеих комплиментами.

«Мама — одно лицо», «Как вы на маму похожи», «Одинаковые», «Зоя — мамина дочка», — считают поклонники.

Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала «Реальные пацаны», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video