Лера из «Реальных пацанов» показала маму в молодости: народ ошарашен (фото)

Зоя Бербер известна массовому зрителю как Лера из ситкома «Реальные пацаны». В течение многих лет она воплощала на экране любимый всей страной образ и стала одной из самых популярных артисток отечественного телевидения. При этом она старается не делиться с подписчиками секретами личной жизни и в социальных сетях крайне редко показывает членов своей семьи.

Так, однажды она опубликовала архивную фотографию со своей матерью Юлианной. На черно-белом снимке еще совсем молодая Зоя смеется, улыбаясь прямо в камеру, пока мама держит ее на руках.

Внимательные подписчики не прошли мимо трогательного кадра. В комментариях они с удивлением признались, что Зоя выглядит в точности так, как ее мать, и осыпали обеих комплиментами.