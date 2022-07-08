Лепса за пояс заткнула: правда о гонорарах за концерты Пугачевой вышла наружу

Несмотря на то, что Алла Пугачева уже много лет назад объявила о завершении карьеры, она до сих пор может выступить на концерте. Вот только приглашение певицы обойдется в крупную сумму. На днях правда о гонорарах за концерты Пугачевой вышла наружу.

Согласно информации в Сети, за выступление Примадонны организаторам придется заплатить более 20 млн рублей. Такими расценками певица заткнула за пояс даже Григория Лепса. До недавней поры он считался самым «дорогим» музыкантом на российской эстраде. Певец за выступление просил от 2,5 до 6 млн рублей, а к Новому году эти цены вырастали еще наполовину. Но все равно суммы получаются в несколько раз меньше, чем у Пугачевой.

Певец Данко удивился таким огромным гонорарам звезды, признавшись, что даже не подозревал о подобных цифрах. Тем не менее, как подчеркнул исполнитель в беседе с порталом «Телепрограмма.pro », эта сумма оправдана, учитывая талант Пугачевой и ее значимость для российского шоу-бизнеса.