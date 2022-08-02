Лепс воссоединился с бывшей женой спустя полгода после развода

60-летний Григорий Лепс подогрел слухи о возобновлении отношений с экс-женой Анной Шаплыковой. Оказалось, что после масштабного юбилейного концерта певец отправился восстанавливать силы в Италию. Там он и воссоединился с бывшей женой спустя полгода после развода, причем сами экс-супруги не афишируют совместный отпуск — это вычислили подписчики по их соцсетям.

Внимательные пользователи заметили, что Лепс опубликовал несколько снимков с детьми от брака с Анной — Иваном, Николь и Евой. А позже совместным кадром со старшей дочерью Евой на том же курортном фоне поделилась и сама Шаплыкова. Теперь фолловеры гадают, надолго ли сошлись вместе Григорий и Анна — на время отдыха с детьми или навсегда. Последний вариант очень порадовал бы маму артиста, передает «СтарХит ». Натэлла Семеновна ранее в документальном фильме уже выражала надежду, что Анна сможет простить Григория и принять его обратно в семью.

Имя этой светской львицы было у всех на устах в 2000х: посмотрите, что с ней стало

До сих пор точная причина расставания пары неясна. Лепс заявлял, что причинил жене огромную боль, о которой сожалеет. Сплетники считают, что Анна узнала об изменах певца и не простила ему такого поведения.