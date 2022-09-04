Лепс огорошил признанием о музыкальных успехах дочери: достойна лишь одного слова

Инга Лепсверидзе, дочь известного музыканта Григория Лепса, засветилась в пятом сезоне шоу «Голос». Впечатлить членов жюри своим пением исполнительнице не удалось: ни один из наставников так и не нажал на красную кнопку.

Лепс и вовсе, увидев перед собой наследницу, не церемонился. «Ты-то тут что делаешь?» — прямо спросил Ингу артист. Пока Дима Билан и Полина Гагарина, тоже занимавшие кресла наставников, приходили в себя от осознания того, что не оценили вокал звездной наследницы, Григорий Викторович сделал громкое признание о музыкальных талантах дочери.

По мнению артиста, пение Инги достойно лишь одной оценки — «плохо». Услышав строгий вердикт отца, Лепсверидзе не стала спорить, а приняла все как должное. При этом свой провал она попыталась оправдать тем, что слишком сильно волновалась.