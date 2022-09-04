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Лепс огорошил признанием о музыкальных успехах дочери: достойна лишь одного слова

4 сентября 2022 12:00
Лепс огорошил признанием о музыкальных успехах дочери: достойна лишь одного слова

Артист публично поставил наследницу на место.

Инга Лепсверидзе, дочь известного музыканта Григория Лепса, засветилась в пятом сезоне шоу «Голос». Впечатлить членов жюри своим пением исполнительнице не удалось: ни один из наставников так и не нажал на красную кнопку.

Лепс и вовсе, увидев перед собой наследницу, не церемонился. «Ты-то тут что делаешь?» — прямо спросил Ингу артист. Пока Дима Билан и Полина Гагарина, тоже занимавшие кресла наставников, приходили в себя от осознания того, что не оценили вокал звездной наследницы, Григорий Викторович сделал громкое признание о музыкальных талантах дочери.

Лепс огорошил признанием о музыкальных успехах дочери: достойна лишь одного слова

По мнению артиста, пение Инги достойно лишь одной оценки — «плохо». Услышав строгий вердикт отца, Лепсверидзе не стала спорить, а приняла все как должное. При этом свой провал она попыталась оправдать тем, что слишком сильно волновалась.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Голос»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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