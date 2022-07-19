Лепс может остаться ни с чем: назван новый претендент на песни Шатунова

После смерти Юры Шатунова не утихают споры вокруг его творчества. Незадолго до гибели певец, наконец, отсудил себе права на песни группы «Ласковый май», которые и сделали его знаменитыми. До этого он не мог исполнять хиты на собственных концертах. Но спеть эти композиции на сцене он уже не успел.

Григорий Лепс заявил, что готов выкупить права на некоторые песни Шатунова. Правда, сам петь он их не собирается, но с радостью передал бы какому-то молодому исполнителю. Светская журналистка Алена Жигалова даже предположила, что таким певцом может стать будущий внук Григория. На днях стало известно, что его старшая дочь Инга ждет первенца.

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Тем не менее Лепс может остаться ни с чем. Накануне был назван новый претендент на песни Шатунова. Как сообщила Жигалова в своем YouTube-шоу , бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, судившийся с Шатуновым за права на композиции, надеется подать апелляцию на недавнее решение. В случае успеха он готов передать хиты блогеру Дане Милохину. Последний уже заявил, что споет песни не хуже, чем Шатунов.