«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка

37-летняя Юлия Барановская опубликовала в Сети неожиданное фото. Телеведущая обычно не любит показывать фолловерам моменты из личной жизни. Однако на новом снимке Юлию в ярком красном платье за талию нежно приобнимает 28-летний Егор Крид. Тот факт, что Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка, подписчики посчитали неслучайным.

«Наконец-то, душа успокоится», «Очень красивая пара», «А Лепс — все?», «Ну хоть так себя обозначили и раскрыли», «Интриганка», «Не пара они, а так для пиара», — начали обсуждение пользователи в соцсетях.

Про Лепса комментаторы вспомнили не просто так. Юлии и Григорию несколько месяцев приписывали роман. А в начале этого года Ксения Собчак даже случайно проговорилась, что звезды отдыхают вместе. По слухам, именно из-за романа с Барановской распался брак музыканта. Но даже если отношения и были, то надолго сохранить их Барановская и Лепс не смогли.

Что же касается Крида, то он ранее признавался, что страдает в одиночестве. За его плечами участие в шоу «Холостяк», но вторую половинку он там так и не нашел.