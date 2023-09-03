Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лепнина и огромный зал: Андреева случайно засветила двухэтажный особняк за 100 миллионов

Лепнина и огромный зал: Андреева случайно засветила двухэтажный особняк за 100 миллионов

3 сентября 2023 17:45
Лепнина и огромный зал: Андреева случайно засветила двухэтажный особняк за 100 миллионов

Секрет звезды раскрыл домашний питомец.

Многие знаменитости предпочитают сохранять свое жилье от глаз публики. Так они получают возможность отгородиться от чрезмерного внимания, а заодно и избежать лишних вопросов об уровне дохода. Екатерина Андреева случайно устроила подписчикам экскурсию по своему дому, хотя планировала показать только котика.

В своем Telegram-канале телеведущая опубликовала несколько видео с очаровательным домашним питомцем. Но внимательные поклонники смотрели не только на рыжего пушистика, но и на задний план. В кадре засветилась стильная лестница на второй этаж, лепнина на потолке, деревянные перегородки и большие окна. Невооруженным глазом видно, что в особняке много пространства и света.

Точное место жительства Андреевой никому не известно. В Сети появлялась информация, что она обосновалась в особняке на Рублево-Успенском шоссе. Екатерина замужем за бизнесменом из Сербии Душаном Перовичем, поэтому такие хоромы вряд ли кого-то удивят.

Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше