Лепнина и огромный зал: Андреева случайно засветила двухэтажный особняк за 100 миллионов

Многие знаменитости предпочитают сохранять свое жилье от глаз публики. Так они получают возможность отгородиться от чрезмерного внимания, а заодно и избежать лишних вопросов об уровне дохода. Екатерина Андреева случайно устроила подписчикам экскурсию по своему дому, хотя планировала показать только котика.

В своем Telegram-канале телеведущая опубликовала несколько видео с очаровательным домашним питомцем. Но внимательные поклонники смотрели не только на рыжего пушистика, но и на задний план. В кадре засветилась стильная лестница на второй этаж, лепнина на потолке, деревянные перегородки и большие окна. Невооруженным глазом видно, что в особняке много пространства и света.

Точное место жительства Андреевой никому не известно. В Сети появлялась информация, что она обосновалась в особняке на Рублево-Успенском шоссе. Екатерина замужем за бизнесменом из Сербии Душаном Перовичем, поэтому такие хоромы вряд ли кого-то удивят.