Леонтьеву приписывали роман даже с Пугачевой: на ком он все-таки женился (видео)
Артисту удалось создать крепкий брак.
На пике своей карьеры Валерий Леонтьев считался главным секс-символом отечественной эстрады. Рядом с музыкантом мечтали оказаться миллионы женщин по всей стране, но лишь одной из них артист предложил свои руку и сердце.
Исполнителю приписывали множество романов с коллегами по цеху. По слухам, певец состоял в любовной связи даже с Аллой Пугачевой, но вовсе не она стала главной любовью всей его жизни.
Вот уже более 30 лет Леонтьев женат на Люсеньке — так он называет свою жену Людмилу Исакович. Их отношения начались спонтанно: музыкант признался, что все закрутилось-завертелось на «пьяную голову». Однако поначалу мимолетная интрижка переросла в крепкий брак.
Раньше супруги жили на две страны: Исакович поселилась в США, а ее возлюбленный остался в России. Однако теперь Леонтьев перебрался в Майами к жене, которую называет своим главным другом и «крылом, без которого никогда не смог бы летать».