Леонтьев признался, почему у него нет ни одного звания: дело вот в чем

Валерий Леонтьев блистает на сцене уже полвека. Исполнитель хитов «Дельтаплан», «Маргарита» и «Вернисаж», он до сих пор любим миллионами поклонников. Даже после переезда в США певец продолжает работать в России, радуя слушателей своими песнями и участием в многочисленных телепрограммах.

Публика задается вопросом, почему у Валерия Яковлевича до сих пор нет никакого титула. Аллу Пугачеву называют Примадонной, Ирину Аллегрову — императрицей, Николая Баскова — золотым голосом России, Филиппа Киркорова — поп-королем. Как же Леонтьев миновал раздачу этих гордых званий?

Ответ дал Киркоров. В интервью порталу «Клео» Филипп Бедросович поведал, что его товарищ — невероятно скромный человек, который чурается громких слов.

«Говорит, что, мол, все коллеги расхватали, а ему ничего не досталось», — поведал исполнитель.

Мало кто догадывался, что за яркими костюмами с перьями и мускулистым торсом скрывалась такая тонкая душевная организация. Впрочем, несмотря на отсутствие «персонального звания», для миллионов россиян артист — это все равно легенда отечественного шоу-бизнеса.