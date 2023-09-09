Леонова зря называли душевным актером: после этого фильма появилось пятно на репутации

За Евгением Леоновым в советской фильмографии закрепился образ обаятельного и добродушного человека. Все его герои были в основном харизматичными, яркими, понимающими, забавными пухляками. Но артист не был бы звездой кино, если бы не мог полностью перевоплощаться в кадре.

Из душевного актера Леонов был способен вмиг превратиться в отъявленного подлеца, если того требовал сюжет. Причем иногда это отражалось на его репутации самым пагубным способом.

Достаточно вспомнить неоднозначный фильм «Дело Румянцева», вышедший на экраны в 1955 году. Леонов сыграл в нем персонажа Михаила Снегирева, который казался верным товарищем.

Но как только его другу в исполнении Алексея Баталова понадобилась помощь в подтверждении алиби, герой не стал оказывать поддержку и показал всю свою мстительность и подлость. От такого поведения всегда милого Леонова на экране зрители остались в шоке и еще долго ассоциировали его с этим негативным образом.