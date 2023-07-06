Леонова в «Джентльменах удачи» вынудили рвать последние волосы на голове: зрители не заметили

Комедия «Джентльмены удачи» и по сей день не перестает удивлять зрителей. Поклонники картины продолжают находить интересные детали и вырезанные сцены, которые на многое проливают свет.

Так, в начале герой Савелия Крамарова Косой хочет приобрести костюм с отливом. Это неудивительно, ведь жулик рос в детдоме и никогда не видел ничего путного в этой жизни. Отсюда такие незатейливые мечты.

В это время Трошкин, персонаж Евгения Леонова, собирается в тюрьму, и бабушка кладет ему в чемодан костюм. Когда лже-Доцент оказывается в квартире с жуликами уже после побега, пиджак находится с ним. Персонаж прячет его под диван, надеясь, что так до него не доберутся. Однако Косой, пнув сиденье, все-таки находит этот злосчастный пиджак и крадет себе. Этой сцены не было в фильме.

Дальше в квартире происходит пожар. Но Василий Алибабаевич успевает схватить самое ценное, в том числе и пиджак Трошкина. А дальше, уже в эпизоде на даче, Федя режет эту одежду на глазах у Трошкина. Оказалось, что пиджак был Косому мал.

Леонов, точнее, его герой, едва не рвал волосы на голове при виде этого кощунства. Но ему оставалось только молча наблюдать за тем, как Федя кромсает его дорогой пиджак с отливом. «По легенде», они грабили чужую квартиру, и все вещи были как бы ворованными.

Однако вся эта история прошла мимо зрительских глаз.