Леонов жмот и жлоб: почему Данелия так отзывался о своем любимом актере

Порой между режиссерами и актерами складываются на удивление крепкие творческие тандемы. Ни один фильм Георгия Данелии не обходился без Евгения Леонова, с которым он познакомился при довольно необычных обстоятельствах.

Постановщик был готов начать работу над картиной «Тридцать три», как вдруг остался без артиста на главную роль. Юрий Никулин отказался от съемок, поскольку ему нужно было уезжать со своим цирком на гастроли за границу. Тогда киношнику порекомендовали встретиться со звездой «Полосатого рейса».

Актера Данелия застал в столовой «Мосфильма» и позвал в свой проект. И Леонов сразу дал добро, но выставил условие — заплатить ему должны по первой категории. Тогда режиссер посчитал его жмотом и жлобом, о чем рассказал в одном из интервью.

«Он произвел на меня неблагоприятное впечатление», — приводит слова Георгия Николаевича «Комсомольская правда».

Интересно, что, прочитав сценарий ленты, лицедей позвонил мастеру и согласился на работу, плюнув на деньги. Так и началось тесное сотрудничество двух гениев советского кино.