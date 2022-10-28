Леонов умер именно так, как больше всего боялся: некоторые ему позавидуют

Евгений Леонов прославился благодаря ролям в самых знаменитых советских фильмах. Зрители с нетерпением ждали каждого появления народного героя на экранах, а его смерть в 1994 году стала неожиданностью и настоящей трагедией. Однако мало кто из фанатов догадывался, что сам артист долгие годы ждал такого исхода.

Дело в том, что во время гастролей в Гамбурге прославленный артист перенес инфаркт, а после операции — еще один. В коме Леонов провел 28 дней, а после смог восстановиться и вновь вернуться на сцену. Но новые сосуды, поставленные врачами, изнашивались слишком быстро, и специалисты заверяли знаменитость, что они были рассчитаны лишь на восемь лет.

Леонов не оставил без внимания слова врачей. После выписки он начал переживать, что может внезапно умереть, поэтому старался не оставаться один. Он даже не отправлялся на долгие прогулки со своим внуком, чтобы у него не случился приступ на глазах юного наследника.

В итоге опасения артиста сбылись на 68-м году жизни. В тот день Леонов собирался на постановку, когда у него оторвался тромб. Знаменитость умер мгновенно, а преданные поклонники простояли с зажженными свечами у театра весь несостоявшийся спектакль, чем отдали дань уважения великому артисту.