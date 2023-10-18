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Леонов чуть не умер: возненавидите режиссера «Полосатого рейса», узнав о его обмане

18 октября 2023 17:45
Леонов чуть не умер: возненавидите режиссера «Полосатого рейса», узнав о его обмане

Артиста чуть не хватил инфаркт.

Съемки с участием животных — дело непростое. Раньше не существовало компьютерной графики, так что все звери в кадре были настоящими. В картине 1961 года «Полосатый рейс» сыграли десять цирковых тигров. Все опасные хищники были дрессированными и легко шли на контакт с людьми.

Правда, актеры все равно побаивались кошек с острыми когтями. Узнав, что ему предстоит сниматься в одной комнате со зверем, Евгений Леонов потребовал поставить пуленепробиваемое стекло. Однако в кадре защитная ограда бликовала, поэтому режиссер Владимир Фетин пошел на хитрость.

Прозвучала команда «Мотор!», и Леонов спокойно лег в ванну, намылился. А тем временем съемочная группа незаметно убрала стекло. Когда артист встал, то понял, что уже ничто не разделяет его с огромным тигром. Евгений Леонов не на шутку испугался и ринулся прочь. В итоге в кадр попала естественная реакция актера.

Фото: Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961)
Алла Новикова
Алла Новикова
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