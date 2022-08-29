Леонов чуть не сорвал Захарову съемки «Обыкновенного чуда»: вот что он вытворил

Роль Евгения Леонова в «Обыкновенном чуде» стала одной из самых любимых у советских зрителей. Как оказалось, сам артист совсем не хотел сниматься в сказке Марка Захарова и едва не сорвал работу всей команды.

Дело в том, что на роль Леонов согласился больше из вежливости. Он не мог отказать своему давнему другу и прославленному постановщику. Но в это же время он активно готовился к предстоящему отпуску в Германии, который тоже не мог пропустить. В итоге Леонов согласился сниматься сколько угодно в течение дня, но только на протяжении 10 дней. После этого был запланирован отпуск.

Захаров принял такие условия. Но актер был настолько сильно погружен в мысли о поездке, что совершенно не готовился к съемкам. Он не учил свой текст и выкручивался с помощью коллег, которые подсказывали слова, или просто импровизировал. В итоге съемочная группа с большим трудом отсняла эпизоды с Леоновым, который с радостью отправился в долгожданный отпуск.