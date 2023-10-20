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Леонид Марков прославился только в 50 лет: ахнете, увидев звезду советского кино в молодости

20 октября 2023 20:45
Леонид Марков прославился только в 50 лет: ахнете, увидев звезду советского кино в молодости

Годы не могли не сказаться на внешности артиста.

Массовому зрителю Леонид Марков стал известен уже в зрелом возрасте. Актер с аристократической внешностью запомнился публике по «Гаражу», драме «Мой ласковый и нежный зверь» и другим прославленным лентам. При этом актерскую карьеру он начал еще в юности.

Дело в том, что после выпуска ему не удавалось получить заметные роли. Звезда экрана появлялся лишь в эпизодических ролях, где его не замечали, несмотря на талант. Например, только внимательные зрители видели его в черно-белой драме «Жизнь прошла мимо», которая стала вторым фильмом артиста.

Как отмечают зрители, молодого Маркова с трудом можно узнать в ленте Владимира Басова. Актер носит щетину в кадре, а его взгляд еще не отличается строгостью и суровостью, которая стала присуща артисту с годами. А харизмы Маркову добавляют кудрявые волосы, которые с трудом укладываются под кепки.

Леонид Марков прославился только в 50 лет: ахнете, увидев звезду советского кино в молодости

«Какой он необычный был в юности», «Очень красивый актер», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), кадр из фильма «Жизнь прошла мимо» (1958)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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