Леонардо ДиКаприо влюбился в модель, которую ненавидят все: вот как она выглядит (фото)

Новой возлюбленной главного красавца и сердцееда Голливуда Леонардо ДиКаприо стала 25-летняя модель, дизайнера Франчески Лаццари Виттория Черетти. Почему на девушку после фотоснимка с артистом обрушилась критика как со стороны общественности, так и со стороны поклонников артиста — разбираемся в статье.

Впервые ДиКаприо и Витторию Черетти засняли вместе в Милане на выходе из Амброзианской библиотеки. Вместе с парочкой была и мама Лео Ирмелин Инденбиркен.

Оказалось, что в звездных кругах к модели начали относиться настороженно еще с того момента, как она раскритиковала своих коллег по цеху, которые утверждали, что всего добились сами, а на самом деле за их успехом стояли влиятельные люди или известные на весь мир родители.

Одна из таких историй связана с Лили-Роуз Депп. Однажды в беседе с журналистами дочь Деппа и Паради заявила, что всего добилась сама, чем и возмутила Витторию.

По словам друзей звездной пары, роман начал набирать серьезные обороты, поскольку Лео знакомит со своей мамой далеко не каждую возлюбленную. Ирмелин в его жизни играет особенно важную роль.