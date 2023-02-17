Лео ДиКаприо предлагали сменить имя: причина заставит схватиться за голову

Путь Леонардо ДиКаприо к успеху оказался непростым. Пока многие были готовы на любые жертвы, чтобы добиться признания в Голливуде, артист настоял на своем и не прогадал.

Когда актер делал свои первые шаги в профессии, то нарвался на жесткую критику. Агенту не понравились ни стрижка Лео, ни его имя. И если прическу артист еще был готов исправить, то со вторым возникли серьезные трудности. Агент предложил будущей звезде взять псевдоним Ленни Уильямс. Причина же заставит любого схватиться за голову.

Специалист попросту посчитал, что настоящее имя знаменитости слишком уж «этническое». Однако ДиКаприо и не думал отступать, чем, по его признанию, отложил свой актерский дебют на целых два года. Лишь когда Лео было 13 лет, он нашел агента, которого устроили и его внешний вид, и имя, после чего карьера знаменитости тут же пошла в гору.