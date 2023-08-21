Лентяи и лоботрясы: 3 мужских имени, обладатели которых любят побездельничать

Им бы с чипсами перед телевизором полежать, а не вот это все.

После рабочего дня мужчины и женщины возвращаются домой, где их ждет приготовление ужина, стирка, помощь ребенку с уроками и другие хлопоты. Вот только некоторые представители сильного пола так и норовят ускользнуть от своих обязанностей, удобно расположившись с вкусняшками перед телевизором или монитором. Вместо того чтобы помочь избраннице с домашними делами, они погружаются в просмотр фильмов, сериалов или прохождение компьютерных игр. Вернуть их к реальности - миссия практически невыполнимая. А все потому, что лень-матушка оказалась сильнее совести и других качеств, присущих истинным джентльменам. Рассказываем, какие имена носят самые ленивые мужчины.

Иван

Это в старинных русских сказках Иванушки отправлялись за тридевять земель, чтобы найти какой-нибудь волшебный артефакт и получить руку возлюбленной и полцарства в придачу. А современные обладатели этого имени предпочитают лежать на печи… то есть на диване в ожидании, когда чудо само придет.

Избранница Ивана после работы приезжает домой, как на вторую смену: стирает, убирает, готовит, в то время как ее благоверный валяется перед телевизором.

Попытки расшевелить обладателя имени заканчиваются неудачей - может, Ваня на полчаса и отвлечется от просмотра передач, но после снова вернется к своему занятию.

Степан

Мужчина, нареченный этим именем, умеет произвести выгодное впечатление на девушек. Кажется, что с этим простым и романтичным парнем не будешь знать никаких хлопот - он и луну с неба достанет, и в квартире порядок наведет, и с малышом посидит. Однако все это лишь иллюзия.

После свадьбы Степан показывает свое истинное лицо и превращается во флегматика, которого хлебом не корми - дай поваляться на диванчике.

Очень скоро ленивый образ жизни сказывается на фигуре Степы, но отправляться в спортзал он не торопится - его и так все устраивает.

Павел

В детстве Паша был маминым и папиным любимчиком, поэтому получал все, что хотел, на золотом блюдечке. Его постоянно баловали и лелеяли, берегли от всякой работы, поэтому неудивительно, что во взрослой жизни он ждет такого же трепетного поклонения от своей избранницы.

Вот только любимая женщина - это не родители и не бабушки-дедушки, готовые бежать к Павлу по первому зову.

В быту обладатель этого имени совершенно не приспособлен, а потому будет перекладывать все домашние обязанности на плечи избранницы. Вопрос лишь в том, как долго она будет это терпеть.