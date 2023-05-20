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Леночке из «Укротительницы тигров» завидовала каждая женщина: она нашла идеального мужа

20 мая 2023 12:30
Леночке из «Укротительницы тигров» завидовала каждая женщина: она нашла идеального мужа

У артистки был образцовый брак.

Людмила Касаткина стала известной благодаря картине «Укротительница тигров», где она сыграла Леночку. Актриса сумела построить не только успешную карьеру, но и образцовую семью.

Брак Касаткиной и режиссера Сергея Колосова считался эталонным. Супруг во всем поддерживал жену и помогал ей реализовать свой талант. Колосов снимал супругу в своих фильмах, которые сделали ее звездой СССР. Касаткиной завидовали все женщины страны, ведь ей достался идеальный муж — верный, любящий, надежный да еще и помогающий в карьере.

Леночке из «Укротительницы тигров» завидовала каждая женщина: она нашла идеального мужа

Сергей Николаевич прожил с Людмилой Ивановной много счастливых лет. Даже в зрелые годы, когда супруги выходили в свет, они держались вместе и выглядели лучезарно.

Их разлучила смерть Колосова в 2012 году. Касаткина пережила любимого супруга всего на 11 дней — актриса не вынесла этой разлуки и последовала вслед за мужем. Об этой уникальной и всесильной истории любви можно писать песни и снимать душещипательные фильмы.

Фото: Кадр из фильма «Укротительница тигров», 1954, Globallookpress.com/
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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