Леночка из драмы «Девочка ищет отца» выросла и стала звездой: взгляните, какая она сейчас

Военная драма «Девочка ищет отца» тронула зрителей до глубины души. Исполнительница главной роли Леночки Анна Каменкова блестяще справилась с задачей, несмотря на свой юный возраст, ведь на момент съемок ей было всего 6 шесть лет. Как сложилась ее дальнейшая судьба?

Карьера многих маленьких актеров заканчивается с наступлением пубертата, но Каменкова избежала этой участи. После школы Анна Семеновна поступила в театральный вуз и уже в период студенчества начала сниматься в кино.

Популярность Каменковой принесла главная роль в картине «Молодая жена», после чего ее карьера пошла в гору. Ее можно увидеть в фильмах «Рассказы о любви», «Последняя дорога», «Поздняя любовь» и в сериалах «Визит к Минотавру» и «Тест на беременность». Кроме того, Анна Семеновна известна как актриса дубляжа. Именно ее голосом говорит героиня Ларисы Гузеевой в «Жестоком романсе». Также Каменкова озвучивала Татьяну Лютаеву в картине «Гардемарины, вперед!».

Сегодня актрисе 69 лет, и она уже совсем взрослая женщина. Но она выглядит моложе многих коллег, перекроивших свои лица до неузнаваемости.