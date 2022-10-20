Ленивые грязнули: 2 худших хозяйки среди знаков Зодиака

Дом - это то место, куда хочется возвращаться, где тебя вкусно накормят, а также где всегда чисто и уютно. Однако далеко не каждое жилище может похвастаться такой характеристикой - в некоторых домах повсюду грязно и пыльно, а в холодильнике можно найти разве что пустую коробку от пиццы. Все дело в ленивой хозяйке, которой не хочется заниматься наведением уюта. По мнению астрологов, чаще всего такое небрежное отношение к своим домашним обязанностям встречается у определенных знаков зодиака. Их представительницы пальцем не пошевелят для того, чтобы навести в доме порядок, а также побаловать членов семьи вкусными блюдами.

Близнецы

Уроженки воздушного знака могли бы легко сделать из своей квартиры настоящее произведение искусства - у них хорошо развито чувство вкуса и стиля, а богатая фантазия позволяет без помощи профессиональных дизайнеров создать необычный и вместе с тем функциональный интерьер. Однако Близняшки чаще всего появляются дома только для того, чтобы переночевать, а наутро снова убежать по своим делам. У них попросту нет времени на уборку и готовку.

Кроме того, чего греха таить, женщины-Близнецы довольно ленивы.

Если внезапно получается так, что у уроженки знака случается выходной, она вряд ли проведет его в обнимку со шваброй или у плиты. Шопинг, фитнес, посещение культурных учреждений - у Близняшки слишком много других занятий, куда более интересных. Она может просто весь день проваляться в постели вместо того, чтобы хозяйничать по дому.

Весы

Женщины, рожденные под знаком Весов, тоже могли бы легко навести в жилище уют и порадовать домашних чем-нибудь вкусненьким. Однако представительницы воздушного знака не испытывают ни малейшей тяги к хозяйственным и кулинарным подвигам.

Они, конечно, могут заставить себя заниматься уборкой и готовкой, но не будут испытывать при этом ни малейшего удовольствия.

А без вдохновения Весы быстро устают от быта и рутины. Они хотят побыстрее закончить начатое и отделаться от неприятных занятий.

Если есть возможность, хозяйка-Весы охотно поручит заниматься домашними делами кому-то другому - мужу, детям, другим родственникам, проживающим в доме. А если станет совсем невмоготу, позвонит в клининговую компанию. Также ей удобнее и проще заказать еду в доставке, а не готовить самостоятельно.