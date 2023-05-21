Лена из «Девочки» влюбилась в Ван Дамма, но детей родила от другого: взгляните на них

Почти у каждого киномана есть любимые артисты, фильмы с которыми он готов пересматривать бесконечное количество раз. Для Елены Николаевой таким актером стал Жан-Клод Ван Дамм. В детстве девушка часто смотрела боевики с участием кумира и восхищалась его растяжкой.

Повзрослев, красавица открыла и в себе талант к лицедейству. Она сыграла Лену в драме «Девочка», Анну в популярном сериале «Мамочки» и даже появилась во втором сезоне психологического триллера «Метод».

Тем не менее очаровательная брюнетка не захотела связывать свою жизнь ни с кем из коллег по съемочной площадке и даже забыла о кумире детства.

Избранником Елены стал мужчина, далекий от мира шоу-бизнеса, который не привык к публичной жизни. От него красавица родила сына Артемия и дочь Веронику. Позже брак все же распался, но супруги смогли сохранить дружеские отношения. К тому же их объединяет забота о детях. Наследники артистки появляются в ее соцсетях и всегда вызывают умиление у россиян.