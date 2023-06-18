Лелик и Геша одновременно: звезда СССР пытался заполучить в «Бриллиантовой руке» две роли

Эксцентрическая комедия «Бриллиантовая рука» сделала каждого актера звездой СССР. Опытные артисты закрепили свой статус, а начинающие — проснулись знаменитыми.

Так, роль Геши Козодоева сделала Андрея Миронова народным любимцем. А ведь он мог и не сыграть обаятельного прохиндея. Одним из претендентов на роль был друг Гайдая Михаил Пуговкин. Самое интересное, что он также мог сыграть и Лелика, но Леонид Иович предпочел Анатолия Папанова. Режиссер вспомнил его блистательный дуэт с Мироновым в картине «Берегись автомобиля» и понял, что между этими актерами есть особая химия. Это и определило его выбор. Сегодня представить Лелика и Гешу в исполнении других актеров уже невозможно.

А вот Пуговкин хоть и претендовал на две лакомых роли в «Бриллиантовой руке», но в итоге остался не у дел. В общей сложности он снялся в шести комедиях Гайдая, среди которых «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие хиты режиссера.