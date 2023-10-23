Леха Николаев вернулся: что поразило людей в продолжении «Агента национальной безопасности»

Сериал «Агент национальной безопасности» стал главным телевизионным хитом конца 90-х. Миллионы зрителей не отрываясь наблюдали за приключениями агента Лехи Николаева, роль которого блестяще исполнил Михаил Пореченков. Спустя пять сезонов сериал завершился, но не так давно создатели решили выпустить продолжение.

В новых сериях Николаев расследует смерть своего напарника Андрея Краснова, которого играл скончавшийся в 2006 году Андрей Краско. Герой вновь оказывается вовлечен в захватывающие приключения и готов на все, чтобы восстановить справедливость и добиться правды.

Однако зрители не остались в восторге от долгожданного продолжения. По их мнению, шестой сезон значительно слабее предыдущих, сюжет отличается своей банальностью, даже игра Пореченкова не спасает.