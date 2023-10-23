Леха Николаев вернулся: что поразило людей в продолжении «Агента национальной безопасности»
Последние серии зрители видели еще в 2005 году.
Сериал «Агент национальной безопасности» стал главным телевизионным хитом конца 90-х. Миллионы зрителей не отрываясь наблюдали за приключениями агента Лехи Николаева, роль которого блестяще исполнил Михаил Пореченков. Спустя пять сезонов сериал завершился, но не так давно создатели решили выпустить продолжение.
В новых сериях Николаев расследует смерть своего напарника Андрея Краснова, которого играл скончавшийся в 2006 году Андрей Краско. Герой вновь оказывается вовлечен в захватывающие приключения и готов на все, чтобы восстановить справедливость и добиться правды.
Однако зрители не остались в восторге от долгожданного продолжения. По их мнению, шестой сезон значительно слабее предыдущих, сюжет отличается своей банальностью, даже игра Пореченкова не спасает.
«Неинтересный сценарий, нет интриги, плохие диалоги. Игра актеров не вызвала никакого восторга», «Не могу сказать, что фильм плох, но и достоинств у него совсем нет», «Новый сезон плохой, скучно и затянуто», — жалуются пользователи Сети.