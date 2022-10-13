Легла под нож хирурга из-за отца: как выглядит дочь Жерара Депардье

Сегодня Жюли Депардье считается одной из самых известных актрис Франции. Она приняла участие во многих фильмах и сериалах и заработала несколько профессиональных наград. При этом все годы артистка старательно открещивалась от своего родства с Жераром Депардье и даже решилась на серьезную операцию, чтобы избавиться от сходства с ним.

Дело в том, что с детства Жерар не уделял должное внимание своим наследникам: сыну Гийому и дочери Жюли. Дети были предоставлены сами себе, и старший брат в итоге практически заменил отца маленькой Жюли. Это стало причиной многочисленных комплексов, связанных с внешностью, ведь будущей артистке не нравился большой нос, доставшийся ей от Жерара. Не хотела она и становиться актрисой, чтобы ни в чем не быть похожей на прославленного артиста.

Комплексы все больше и больше мешали знаменитости жить, поэтому Гийом на ее 20-летие сделал весьма щедрый подарок. Старший брат оплатил сестре пластическую операцию, благодаря которой она изменила форму носа. Однако добилась будущая звезда желаемого результата далеко не сразу: ей потребовалось целых пять операций.

После этого она попала в кино и начала развивать свою карьеру. Однако практически в каждом интервью журналисты пытались узнать, насколько сильно знаменитый отец помог ей и поспособствовал ее успеху. Сама же Жюли признается, что знаменитая фамилия добавила ей лишь много проблем.