Легко вскружит голову любому: какой выросла дочь Навки и Жулина (пикантное фото)
Вылитая мама.
Наследнице знаменитых фигуристов Татьяны Навке и Александра Жулина уже 22 года. Девушку зовут Александр – и она активно ищет себя и свое место в жизни.
Первые годы жизни Александра Жулина провела в Америке, но в 2006-м семья вернулась в Россию. С детства Жулина занималась большим теннисом, но оставила спорт из-за травмы. Пробовала себя звездная наследница и в музыке – правда, даже под руководством Максима Фадеева не добилась значительных успехов на этом поприще.
С годами Саша Жулина все больше стала походить на свою мать-спортсменку. И многие отмечают, как же похорошела дочь Навки.
«Очень красивая, выглядишь супер, приятно смотреть на симпатичных умных девушек», «Саша с каждым годом все красивее! Невероятная», «Скромная, сдержанная, прям чувствуется доброжелательность от человека даже по фото», – пишут Жулиной поклонники в соцсетях.