Легко спутать с женщиной: что скрывает Мэрилин Мэнсон под тонной грима (фото)

Шок-рокер Мэрилин Мэнсон прославился не только своим творчеством, но и эпатажными образами. Музыканта невозможно представить без тонны грима: выбеленное лицо, красная помада, густо подведенные глаза и коронная линза. Что стало с некогда главным «вампиром» рок-сцены спустя годы?

В последнее время имя Мэнсона стало все чаще мелькать в зарубежной прессе. Дело в том, что бывшие пассии обвиняют музыканта в домашнем насилии и абьюзе. Некоторые из них даже обратились в суд с исками. На фоне скандалов и постоянного стресса Мэнсон начал стремительно набирать вес.

Рокер обзавелся двойным подбородком, а его лицо заметно округлилось. Его черты стали намного мягче, и теперь Мэрилин похож на женщину средних лет, потрепанную жизнью. Скрыть эти метаморфозы не могут ни макияж, ни закрытая одежда.

Из-за разгоревшихся скандалов репутация Мэнсона сильно пострадала. Музыкальный лейбл Loma Vista разорвал с ним контракт, а все эпизоды с рокером в сериале «Американские боги» были удалены. С тех пор Мэрилин почти перестал появляться на мероприятиях.