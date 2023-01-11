Легко перепутать с матерью: гляньте, какой красоткой выросла дочь вечно юной МакSим

Певица МакSим много лет верна одному и тому же сценическому образу. Звезда исполняет романтические и несколько наивные песни о любви, отчего кажется поклонникам девочкой-подростком. Между тем артистка воспитывает двоих дочерей, старшей из которых уже 13 лет.

Александру МакSим родила в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, с которым развелась в 2011 году. Звездная наследница осталась жить с матерью. Знаменитость предпочитает оберегать дочку от посторонних глаз, но не так давно все же показала ее новое фото подписчикам в социальных сетях.

Кадр был сделан в домашней обстановке. Александра охотно позировала перед объективом, показав себя во всей красе. Ее внешность никого не могла оставить равнодушным — дочь вечно юной МакSим стала настоящей красоткой, которую едва можно отличить от матери.

В комментариях фолловеры назвали исполнительницу «ксероксом» и засыпали ее наследницу комплиментами. «Копия мамы», «Саша нереально шикарная. Красавица», «Грациозна как мама», — подметили интернет-пользователи.