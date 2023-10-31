Легко перепутать с Агузаровой: Фандера продолжает пугать переменами во внешности

Оксана Фандера в очередной раз отличилась. И дело снова касается внешнего вида. Некогда привлекательная артистка изменилась до неузнаваемости.

В свои 55 лет актриса добровольно превратилась в старушку. Поклонники уже не раз осуждали знаменитость за то, что она перестала следить за собой. Например, отказалась от закрашивания седины и косметики. И в результате стала неухоженной и неопрятной.

Но тут Фандера изменила своей привычке и нанесла макияж. Однако вновь не угодила публике. Звезда выбрала красную помаду с глянцевым финишем и сделала свое фото крупным планом, которое понравится далеко не всем.

Супруга Филиппа Янковского надела массивные очки и задрала голову наверх так, что толком нельзя разглядеть ее прическу. Кажется, будто красавица осталась совсем без волос. Образ получился настолько эпатажным, что, по мнению пользователей Сети, Оксану Олеговну можно легко спутать с «инопланетянкой» Жанной Агузаровой.