Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?

Смех, как известно, продлевает жизнь, да и просто делает ее куда более радостной и счастливой. Для того, чтобы от души посмеяться, многие люди включают старые добрые советские комедии - казалось бы, каждый их кадр уже знаком наизусть, однако похождения студента Шурика, перевоплощение мошенника Бабса Баберлея в очаровательную бразильскую тетушку и шумиха, которую устроили на теплоходе сбежавшие из клеток тигры, неизменно вызывают на лице улыбку. Иногда забавные моменты, навсегда вошедшие в историю комедийного кино, придумывались на ходу. Так, например, перед съемками дуэли на рапирах в “Операции “Ы” Юрий Никулин и Александр Демьяненко занимались у профессионального преподавателя фехтования. Однако бой, поставленный по всем правилам, показался режиссеру Леониду Гайдаю скучным. Тогда он придумал несколько смешных трюков - вроде того, что Шурик протыкает Балбеса шпагой, у того течет кровь, играет печальная музыка… Но уже в следующее мгновение становится понятно, что это было вино из спрятанной за пазухой бутылки.

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