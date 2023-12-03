Легко ли вас обмануть? Тест покажет, насколько хорошо вы читаете людей по лицам

Распознавать эмоции не всегда так просто, как кажется.

Взглянув на другого человека, люди обычно способны сказать, что он чувствует в конкретный момент. Выражение лица выдает скрытые эмоции: злость, радость, презрение, надежду, разочарование и так далее.

Но даже глаза, которые вроде бы должны быть зеркалом души, не всегда отражают правду. Некоторые мужчины и женщины прекрасно маскируют свои чувства: не хмурят брови, когда сердятся, и не приоткрывают рот в удивлении.

С ними приходится непросто. Ведь непонятно, когда они говорят правду, а когда лгут. Впрочем, даже если у человека выразительная мимика, можно ошибиться в интерпретации происходящего. Например, принять страх за гнев.

Насколько хорошо умеете распознавать эмоции по выражению лица вы? Проверьте себя с помощью теста. Ответьте на 11 вопросов и узнайте, не обманывают ли вас окружающие.