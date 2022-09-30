Легко ли вас обмануть? Пройдите тест, чтобы узнать

Фейк-ньюз - одна из главных проблем современности. В мире, где каждую минуту по социальным сетям и интернет-порталам разлетаются тонны информации, понять, где правда, а где - фальшивка, очень сложно. При этом, по словам специалистов, многие люди, даже узнав, что перед ними фейк, продолжают это отрицать. Все дело в том, что человек в принципе болезненно воспринимает любую попытку разрушить его картину мира. Если какой-то факт не списывается в нее, мозг включает своего рода защитную реакцию - лучше поверить в неправду, чем испытать огромный стресс. Многочисленные исследования психологов подтвердили, что люди, в чем-либо свято убежденные, будут воспринимать только ту информацию и те аргументы, которые соответствуют их мировоззрению. Все остальное их мозг будет блокировать как фейк. А вот тем, кто все-таки хочет научиться отличать фальшивые новости от настоящих, ученые рекомендуют перепроверять информацию в разных источниках, мыслить критически и не поддаваться эмоциям - фейк-ньюз, как правило, направлены на то, чтобы вызывать у читателей гнев, возмущение, удивление.

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