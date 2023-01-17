Легко ли обвести вас вокруг пальца: пройдите тест и узнайте

Обманывать нехорошо - эту простую истину мы усвоили еще в детстве. Однако в году есть день, когда розыгрыши и веселый обман разрешены официально. Речь идет, конечно же, о 1 апреля. Когда именно появился этот праздник и по какой причине, доподлинно неизвестно. Считается, что возник он в Европе и был связан со средневековой французской традицией праздновать наступление Нового года осенью и весной. Весенний Новый год отмечали в период с 25 марта по 1 апреля, в эти дни люди дарили друг другу подарки и веселились. В 1564 году король Карл IX закрепил официальную дату празднования Нового года - 1 января, однако старые традиции не канули в лету. Ежегодно 1 апреля французы дарили друг другу забавные подарки, отсюда постепенно и возник обычай первоапрельских розыгрышей. В России День смеха начали отмечать в годы правления Петра I. Государь в юности провел много времени в московской Немецкой слободе, где жили иностранцы, где, вероятно, и познакомился со старинными французскими традициями.

Мы подготовили тест, в котором вам необходимо угадать, какая из первоапрельских новостей фейковая, а какая - правдивая. Попробуйте отличить розыгрыш от истины и заодно узнать, насколько просто вас обмануть.