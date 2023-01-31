Легко делают миллионы? Главный миф об актерах, в который верят до сих пор

Многие привыкли видеть в актерах богачей-небожителей, которые сорят деньгами, купаются в лучах славы и не задумываются о средствах к существованию. К действительности это отношения не имеет, как говорится в блоге «Записки актера».

Усилия, которые артисты прикладывают на пути к искусству, достойны внимания и порой сожаления. И вот несколько примеров. Харрисон Форд мечтал о кинокарьере с 1960-х, но эпизодические роли, как, например, в фильме «Американские граффити», не принесли артисту известности. Форду пришлось вернуться к работе плотника, которая кормила его, пока он проходил пробы и снимался. До того, как сыграть у Тарантино в «Криминальном чтиве», Сэмюэл Л. Джексон изучал морскую биологию и занимался политическим активизмом.

Тяжелым был путь к успеху и у многих российских знаменитостей. Владимир Меньшов пытался поступить во ВГИК три раза, но каждый раз получал отказ. В перерывах между попытками будущий лауреат Госпремии и создатель канонических картин подрабатывал матросом, токарем и шахтером.