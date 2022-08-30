Легким испугом не отделаются: что грозит участникам ограбления вдовы Градского

Вдова Александра Градского, актриса Марина Коташенко, зимой стала жертвой ограбления. Знаменитость лишилась ста миллионов рублей, которые хранила под кроватью. Правоохранительным органам удалось выйти на след преступников.

В столице прошло первое слушание по громкому делу. Из группы злоумышленников удалось задержать лишь одного — Умерджона Жабборова. Остальные успели скрыться за рубежом. Между тем общественность волнует вопрос, какое же наказание грозит преступникам.

Ситуацию для портала PROZVEZD прокомментировал адвокат Максим Калинов. Эксперт поспешил уточнить, что легким испугом грабители точно не отделаются. В частности, правозащитник поведал, что Жабборова могут приговорить к тюремному заключению сроком от 8 до 15 лет. В том, что вина подозреваемого будет доказана, у юриста нет ни малейших сомнений.

Калинов подметил, что Жабборов уже имеет судимость. Тот факт, что он сотрудничал со следствием, может считаться смягчающим обстоятельством. В этом случае грабитель может отделаться сроком около 10 лет. По словам эксперта, когда остальных членов банды найдут, то им грозит аналогичное наказание.