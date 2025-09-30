Меню
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится

30 сентября 2025 18:07
Летучая мышь нашкодила совам — звучит как начало анекдота.

«Легенды ночных стражей» — величественная анимационная фантазия Зака Снайдера — отмечает 15-летний юбилей. Этот визуально ошеломляющий фильм до сих пор любят зрители (7.5 на КП, 6.9 на IMDb), но второй части публика так и не дождались. И причины тому кроются в жестких реалиях киноиндустрии.

Несмотря на культовый статус и преданную фанбазу, прокатная судьба «Легенд» сложилась драматически. При производственном бюджете в $80 миллионов фильм собрал всего $140 миллионов по всему миру.

Мало того, что с учетом затрат на маркетинг (обычно сопоставимы с бюджетом) проект коммерчески провалился, так еще и критики встретили ленту прохладно — 52% на Rotten Tomatoes.

Ругали перегруженный сюжет, который пытался объединить три книги Кэтрин Ласки в полуторачасовой хронометраж, но это — даже не главная проблема.

После выхода «Стражей» карьерная траектория Снайдера резко изменилась. Он полностью погрузился в расширенную вселенную DC, начав с «Человека из стали» (2013) и продолжив работой над «Лигой справедливости».

Затем последовали масштабные проекты с Netflix — «Армия мертвецов» и космическая эпопея «Мятежная Луна», которая уже обзавелась сиквелом. Даже если бы Warner Bros. поменяли свое решение о сиквеле, в плотном графике режиссера просто не нашлось бы окна для его реализации из-за Бэтменов и прочих «Суперменов».

Именно поэтому сегодня шансы на продолжение практически равны нулю.

«Легенды ночных стражей» остаются прекрасным, но незавершенным наследием в фильмографии Снайдера — визуально совершенной, но коммерчески неудачной сказкой, которую поклонники могут досматривать только в своем воображении.

Фото: Кадр из мультфильма «Легенды ночных стражей» (2010)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
