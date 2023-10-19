Легендарный знаток ушел навсегда: в «Что? Где? Когда?» разгорелся страшный скандал из-за одного вопроса

В очередном выпуске программы «Что? Где? Когда?» разгорелись настоящие страсти. Опытный магистр игры Андрей Козлов отказался признавать решение ведущего Бориса Крюка. Отчаявшись доказать свою правоту, знаток покинул студию.

Вопрос, из-за которого возникла ссора, был последним в игре. На тот момент зрители вели со счетом 5:4. Один из зрителей шоу попросил участников ответить, как в 19-м веке переправляли лодки через тоннели, если лошади не могли туда попасть.

Козлов предположил, что два человека бросали якорь, тянули за него или проталкивали судно при помощи рук. Но Крюк этот ответ не засчитал. По его словам, люди, управляющие лодкой изнутри, упирались в стены тоннеля ногами и толкали ее.

Знаток принялся спорить, но ведущий был непреклонен. Тогда Андрей встал и оставил игру до ее окончания, видимо, без намерения снова когда-либо участвовать в ней. Остальные участники остались на своих местах.